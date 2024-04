La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un seminario online. WEBINAR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un webinar (parola macedonia di web e seminar; in italiano seminario in rete o teleseminario, o ancora webinario) è una sessione educativa o informativa che ha luogo in presa diretta, la cui partecipazione avviene in forma remota tramite una connessione a internet. Il seminario in rete è usato per condurre riunioni, corsi di formazione o presentazioni, nei quali ciascun partecipante accede da un proprio computer ed è connesso con gli altri partecipanti tramite Internet. A differenza dei webcast, i webinar sono un sistema interattivo dove i partecipanti possono interagire tra loro e con il coordinatore (auditore) del seminario tramite gli ...

webinar ( approfondimento)

(forestierismo) (informatica) seminario telematico

Sillabazione

Lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

Da web e seminar