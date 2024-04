La Soluzione ♚ Scariche di piombo La definizione e la soluzione di 5 lettere: Scariche di piombo. SPARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Scariche di piombo: Gli spari sopra è il decimo album in studio del cantautore italiano Vasco Rossi uscito il 6 febbraio 1993. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Gli spari sopra è il decimo album in studio del cantautore italiano Vasco Rossi uscito il 6 febbraio 1993. spari m pl (armi) plurale di sparo Voce verbale spari seconda persona singolare dell'indicativo presente di sparare prima persona singolare del congiuntivo presente di sparare seconda persona singolare del congiuntivo presente di sparare terza persona singolare del congiuntivo presente di sparare terza persona singolare dell'imperativo di sparare Sillabazione spà | ri Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi sparo

vedi sparo (voce verbale) vedi sparare Sinonimi (sostantivo)(di armi) botti, cannonate, colpi, detonazioni, esplosioni,fucilate, revolverate, rivoltellate, salve,scariche, schioppettate, sparate, tiri; rimbombi

(di mine) brillamenti

brillamenti ( zoologia ) saraghi

saraghi (seconda persona singolare dell'indicativo presente di sparare) fai fuoco, fai partire il colpo, scarichi, esplodi, bombardi, mitragli

fai fuoco, fai partire il colpo, scarichi, esplodi, bombardi, mitragli ( senso figurato ) (calci, pugni) tiri, lanci, scagli, sferri

tiri, lanci, scagli, sferri ( televisione ) abbagli

abbagli sventri Altre Definizioni con spari; scariche; piombo; Lo sono i numeri delle pagine destre; Colpi che rintronano; Ossido rosso di piombo; Un ossido di piombo usato dai ceramisti; Un elemento che forma importanti leghe con il piombo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Scariche di piombo

SPARI

S

P

A

R

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Scariche di piombo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.