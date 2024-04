La Soluzione ♚ Redige strumenti bollati La definizione e la soluzione di 6 lettere: Redige strumenti bollati. NOTAIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Redige strumenti bollati: Il Notaio o, nella antica dizione tuttora talvolta usata, notaro (dal latino notare ossia "annotare", "prender nota"), è il pubblico ufficiale al quale è affidata la funzione di garantire la validità dei contratti, degli atti giuridici civili e dei negozi giuridici, attribuendo pubblica fede agli atti e sottoscrizioni apposte alla sua presenza. Gli atti sottoscritti dal notaio fanno piena prova legale fino a querela di falso. Nell’ordinamento giuridico la funzione notarile è attribuita al Notaio e al Segretario comunale. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il Notaio o, nella antica dizione tuttora talvolta usata, notaro (dal latino notare ossia "annotare", "prender nota"), è il pubblico ufficiale al quale è affidata la funzione di garantire la validità dei contratti, degli atti giuridici civili e dei negozi giuridici, attribuendo pubblica fede agli atti e sottoscrizioni apposte alla sua presenza. Gli atti sottoscritti dal notaio fanno piena prova legale fino a querela di falso. Nell’ordinamento giuridico la funzione notarile è attribuita al Notaio e al Segretario comunale. notaio ( approfondimento) m sing (professione) (diritto) professionista laureato in giurisprudenza e pubblico ufficiale col compito di ricevere e conservare tutti gli atti giuridici per i quali la legge o la volontà delle parti richiedono pubblica fede, e di rilasciarne copie, certificati ed estratti (antico) (storia) cancelliere dei tribunali Sillabazione no | tà | io Pronuncia IPA: /no'tajo/ Etimologia / Derivazione dal latino notarius ‘chi prende appunti durante un discorso’, poi ‘scrivano’, derivato di nota ‘nota’ Parole derivate notarile, protonotario, protonotaro Altre Definizioni con notaio; redige; strumenti; bollati; Un collezionista di testamenti; Apre il testamento; Il custode delle ultime volontà; Redige libri di contabilità; Redige atti; Antichi strumenti a corda; Strumenti a mantice; Strumenti da complessi rock; Sono bollati in tabaccheria; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Redige strumenti bollati

NOTAIO

N

O

T

A

I

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Redige strumenti bollati' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.