Quanto fa sei meno cinque?

Avverbio

fa

(familiare) trascorso da tempo ottantamila anni fa ci fu una grande ondata migratoria dall'Africa

è passato da qua cinque ore fa

Sostantivo

fa m inv

(musica) quarta nota musicale

Voce verbale

fa

terza persona singolare dell'indicativo presente di fare

Sillabazione

fa

Etimologia / Derivazione

vedi fare

Citazione

Sinonimi

costruisce, fabbrica, realizza

confeziona, prepara, produce; erige

(di atto, gesto) esegui, compi, intraprendi; stipula; commette

esegui, compi, intraprendi; stipula; commette dà origine, genera, partorisce, procrea

(di opera) compone; esegue

compone; esegue (cinema, teatro) rappresenta, mette in scena; recita, sostiene

rappresenta, mette in scena; recita, sostiene cucina, prepara

compera, si procaccia

produce, causa, provoca, suscita, origina, determina, cagiona, porta, conduce, dà luogo, dà adito

(di versi, suoni) emette

emette (di odore) spande

spande (di funzione, rito) celebra; organizza

celebra; organizza (di periodo) trascorre, passa

trascorre, passa (di documento, richiesta) scrive, compila; inoltra

scrive, compila; inoltra pulisce, rassetta

annovera

(di operazioni aritmetiche) da come risultato

da come risultato crea

nomina

Proverbi e modi di dire