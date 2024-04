La Soluzione ♚ Può sostituire la pensione La definizione e la soluzione di 9 lettere: Può sostituire la pensione. VITALIZIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Puo sostituire la pensione: Il vitalizio del parlamentare in Italia è un'erogazione mensile godibile, al termine del mandato parlamentare, in base al conseguimento di alcuni requisiti di anzianità di permanenza nelle funzioni elettive. L'erogazione di un trattamento economico vitalizio, alla cessazione della carica e comunque al superamento di una soglia di età anagrafica, è un istituto che nell'ordinamento italiano è riservato ai deputati, ai senatori e ai consiglieri regionali. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il vitalizio del parlamentare in Italia è un'erogazione mensile godibile, al termine del mandato parlamentare, in base al conseguimento di alcuni requisiti di anzianità di permanenza nelle funzioni elettive. L'erogazione di un trattamento economico vitalizio, alla cessazione della carica e comunque al superamento di una soglia di età anagrafica, è un istituto che nell'ordinamento italiano è riservato ai deputati, ai senatori e ai consiglieri regionali. vitalizio m sing che dura per tutta la vita carica vitalizia

rendita vitalizia Sostantivo vitalizio m sing (pl.: vitalizi) (diritto) , (economia) contratto che rende un individuo beneficiario di una rendita per tutta la vita (diritto) , (politica) reddito e/o pensione per gli onorevoli della repubblica d'Italia il vitalizio è stabilito anche secondo la carica o l'incarico Sillabazione vi | ta | lì | zio Pronuncia IPA: /vita'littsjo/ Etimologia / Derivazione dal latino medievale vitalicius, vitalicium , che deriva dal latino vitalis cioè "vitale" Sinonimi rendita, assegno Altre Definizioni con vitalizio; sostituire; pensione; Può sostituire lo zucchero; Può sostituire il tè; Può sostituire il titolare d un dicastero; Fondo di pensione; Quelli d età mandano in pensione; Cerca altre soluzioni cruciverba

