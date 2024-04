La definizione e la soluzione di 7 lettere: Al punto che. PERFINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Avverbio

Significato e Curiosità su: Lei (Her) è un film del 2013 scritto e diretto da Spike Jonze, con protagonista Joaquin Phoenix. Il film, che si è aggiudicato il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, descrive un futuro prossimo non troppo lontano, nel quale i computer hanno un ruolo di primissimo piano nella vita delle persone. Tuttavia, l'uscita sul mercato di un nuovo sistema operativo provvisto di intelligenza artificiale, in grado perfino di apprendere ed elaborare emozioni, rivoluziona inaspettatamente il rapporto con la tecnologia.

perfino

indica che ciò di cui si parla è considerato il limite, il punto estremo a cui si può giungere I prezzi divennero fantasmagorici, perfino i ricchi evitavano di comprarsi un abito nuovo.

Sillabazione

per | fì | no

Pronuncia

IPA: /per'fi.no/

Etimologia / Derivazione

Di per + fino

Sinonimi

persino, finanche, addirittura, fino, anche

solamente, solo

Contrari

neppure, neanche, nemmeno

Varianti