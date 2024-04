La Soluzione ♚ Ha poco senno La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ha poco senno. SCEMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha poco senno: Scemo & più scemo (Dumb and Dumber) è un film del 1994, diretto da Peter Farrelly e interpretato da Jim Carrey e Jeff Daniels. In Italia è uscito al cinema venerdì 1º settembre 1995, distribuito dalla Warner Bros. Italia. Significato e Curiosità su: Scemo & più scemo (Dumb and Dumber) è un film del 1994, diretto da Peter Farrelly e interpretato da Jim Carrey e Jeff Daniels. In Italia è uscito al cinema venerdì 1º settembre 1995, distribuito dalla Warner Bros. Italia.

Aggettivo scemo m sing (familiare) poco intelligente (letterario) non colmo Sostantivo scemo m sing (pl.: scemi) individuo poco intelligente Voce verbale scemo prima persona singolare dell'indicativo presente di scemare Sillabazione scé | mo Pronuncia IPA: scèmo Etimologia / Derivazione dal latino ex-semare, ossia "mancare di una metà" che deriva da semis cioè "metà" Sinonimi stupido, sciocco, scimunito, stolto, cretino, imbecille, idiota, deficiente, tonto, balordo, babbeo, ebete, scervellato, insensato, insulso, rimbambito, fesso, credulone, grullo, beota, svanito

( letterario ) mancante, privo

mancante, privo citrullo

(senso figurato) asino, merlo, oca, rapa, salame, bietolone Contrari saggio, avveduto, furbo, dritto, intelligente, scaltro, sveglio

furbacchione, volpe Parole derivate scemenza Proverbi e modi di dire se non son scemi non li vogliamo: quando si sta esagerando Altre Definizioni con scemo; poco; senno; Un festival della canzone demenziale italiana; Si dice di affari poco puliti; Cosa di poco conto; Poco robusto; Recuperare il senno; Hanno poco senno; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ha poco senno

SCEMO

