La Soluzione ♚ Patronato La definizione e la soluzione di 5 lettere: Patronato. EGIDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Patronato: L'ègida (dal latino aegis, a sua volta calco del greco aigís) è lo scudo di Zeus e un tipo di protezione indossato da Atena. Generalmente si pensa che sia fatta di pelle di capra, ma da un'opera di Eschilo si è ipotizzato che in origine l'egida fosse immaginata come una nube tempestosa (e precisamente il cerchio di nubi che si addensa sulla testa di Zeus al momento del tuono divino). Infatti vi è somiglianza tra i termini aix, aigòs (= capra) e kataigís (= uragano). L'egida usata da Atena è una corta corazza con le frange oppure uno scudo magico, dove in alcune versioni dal suo centro spicca la testa della Gorgone, attorniata da Lotta, ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Egida f nome proprio di persona femminile Sostantivo Egida f protezione Pronuncia ['dida] Etimologia / Derivazione Dal greco Aix, Aigòs (capra), si riferisce più precisamente allo scudo di Zeus, ricoperto dal vello della capra Amaltea, che lo allattò da bambino durante il suo rifugio a Creta. Il suo significato, oggi traslato, indica riparo, difesa, protezione. Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Altre Definizioni con egida; patronato; Lo scudo sotto cui si svolgono molte manifestazioni; La corazza di Minerva;

EGIDA

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Patronato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.