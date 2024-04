La Soluzione ♚ L ovino con il pizzetto La definizione e la soluzione di 5 lettere: L ovino con il pizzetto. CAPRA - CAPRETTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L ovino con il pizzetto: Capra – genere della sottofamiglia dei Caprinae Capra hircus – capra domestica Sostantivo Significato e Curiosità su: Capra – genere della sottofamiglia dei Caprinae Capra hircus – capra domestica capra ( approfondimento) f sing (pl.: capre) (zoologia) (mammalogia) mammifero ruminante da allevamento, appartenente alla sottofamiglia dei caprini; la sua classificazione scientifica è Capra hircus ( tassonomia) (tecnica) nome di vari sostegni forniti di piedi (senso figurato) (spregiativo) individuo che poco comprende (astronomia) la stella principale della costellazione dell’Auriga Sillabazione cà | pra Pronuncia IPA: /'kapra/ Etimologia / Derivazione dal latino capra Citazione Parole derivate caprino, barba di capra, capro, caprinico, cervicapra, succiacapre Termini correlati (Caprini) pecora, camoscio, stambecco, muflone Varianti (struttura di sostegno) (antico) , (regionale) capria Sinonimi (tecnica) cavalletto Alterati ( diminutivo ) capretta, caprettina, capretto

capretta, caprettina, capretto (accrescitivo) caprone Iperonimi (zoologia)essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, (classe) mammifero, ruminante, (ordine) artiodattilo, (famiglia) bovide, (sottofamiglia) caprino, ovino Proverbi e modi di dire salvare capra e cavoli

