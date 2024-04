La Soluzione ♚ Osservazioni critiche La definizione e la soluzione di 8 lettere: Osservazioni critiche. COMMENTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Osservazioni critiche: Il commento, nell'ambito dei linguaggi di programmazione, è una sequenza delimitata di caratteri nel codice sorgente che non risulta nell'algoritmo risolutivo codificato e che solitamente ha lo scopo di descriverne le caratteristiche funzionali, ovvero di spiegare il funzionamento delle linee di codice adiacenti. Durante il processo di compilazione o interpretazione queste istruzioni sono ignorate e di conseguenza non concorrono a determinare la difficoltà computazionale e il peso del file eseguibile. Queste notazioni hanno particolare rilevanza, soprattutto se il programma è sviluppato da più collaboratori e in un ampio arco temporale, ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il commento, nell'ambito dei linguaggi di programmazione, è una sequenza delimitata di caratteri nel codice sorgente che non risulta nell'algoritmo risolutivo codificato e che solitamente ha lo scopo di descriverne le caratteristiche funzionali, ovvero di spiegare il funzionamento delle linee di codice adiacenti. Durante il processo di compilazione o interpretazione queste istruzioni sono ignorate e di conseguenza non concorrono a determinare la difficoltà computazionale e il peso del file eseguibile. Queste notazioni hanno particolare rilevanza, soprattutto se il programma è sviluppato da più collaboratori e in un ampio arco temporale, ... commenti m pl plurale di commento Voce verbale commenti seconda persona singolare dell'indicativo presente di commentare prima persona singolare del congiuntivo presente di commentare seconda persona singolare del congiuntivo presente di commentare terza persona singolare del congiuntivo presente di commentare terza persona singolare dell'imperativo presente di commentare Sillabazione com | mèn | ti Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi commento

vedi commento (voce verbale) vedi commentare Sinonimi esposizioni, spiegazioni, interpretazioni, esegesi

note, apparati di note, annotazioni, chiose, glosse, postille

note, apparati di note, annotazioni, chiose, glosse, postille

(senso figurato) appunti, critiche, giudizi, opinioni, pareri, critiche, discussioni, proteste; osservazioni, chiarimenti, delucidazioni Altre Definizioni con commenti; osservazioni; critiche; Nei forum online si possono moderare; Così si dice di situazioni critiche na non preoccupanti;

La risposta a Osservazioni critiche

COMMENTI

C

O

M

M

E

N

T

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Osservazioni critiche' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.