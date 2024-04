La Soluzione ♚ Un nativo di Tashkent La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un nativo di Tashkent. UZBEKO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un nativo di tashkent: ciò che è pertinente all'Uzbekistan appartenente al gruppo etnico degli uzbeki lingua usbeca Aggettivo Significato e Curiosità su: ciò che è pertinente all'Uzbekistan appartenente al gruppo etnico degli uzbeki lingua usbeca usbeco m sing (geografia) dell'Uzbekistan Sostantivo usbeco n solo sing lingua altaica di ceppo turco Sostantivo usbeco m sing persona appartenente all'etnia usbeca Sillabazione us | bè | co Pronuncia IPA: //uz'bko/ Etimologia / Derivazione da Özbek, nome di un sovrano dell'orda d'oro Varianti usbecco, usbeko, uzbeco Altre Definizioni con uzbeko; nativo; tashkent; Un nativo di Chieti; Un nativo di Rovigo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un nativo di Tashkent

UZBEKO

U

Z

B

E

K

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Un nativo di Tashkent' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.