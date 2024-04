La Soluzione ♚ Letta in fretta La definizione e la soluzione di 6 lettere: Letta in fretta. SCORSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Letta in fretta: Francesco Scorsa (Soverato, 17 dicembre 1946 – Bologna, 19 agosto 2023) è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo difensore. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Francesco Scorsa (Soverato, 17 dicembre 1946 – Bologna, 19 agosto 2023) è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo difensore. scorsa f sing femminile singolare di scorso Sostantivo scorsa f (pl.: scorse) breve, veloce lettura dare una scorsa ai titoli dei giornali Voce verbale scorsa participio passato femminile singolare di scorrere Sillabazione scór | sa Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi scorso

(sostantivo) derivato da scorso , come participio passato di scorrere

, come participio passato di scorrere (voce verbale) vedi scorrere Sinonimi (di tempo) passata, trascorsa

passata, trascorsa ultima, recente

(di acqua) scesa, colata, scolata, fuoriuscita, fluita, defluita

scesa, colata, scolata, fuoriuscita, fluita, defluita mossa, andata

scivolata, slittata, strisciata

letta rapidamente, consultata, leggiucchiata, scartabellata

occhiata, occhiatina, letta, sguardo, passata, lettura sommaria, guardata Contrari fermata, bloccata

approfondita, analizzata, esaminata Altre Definizioni con scorsa; letta; fretta; Il giornale romano che fu diretto da Gianni Letta; Periodi di tempo che passano in fretta; Cambiano la cresta in fretta; Si dice del tempo se è passato in fretta; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Letta in fretta

SCORSA

S

C

O

R

S

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Letta in fretta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.