La Soluzione ♚ Indumento contestato dagli animalisti La definizione e la soluzione di 9 lettere: Indumento contestato dagli animalisti. PELLICCIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Indumento contestato dagli animalisti: Il termine pelliccia indica la pelle esterna, detta anche mantello o più raramente vello, di alcune specie di mammiferi che si presenta fittamente coperta di peli più o meno lunghi a seconda della specie. Questa in molte specie animali può essere separata con relativa facilità dai sottostanti strati carnosi dei muscoli grazie alle particolari caratteristiche della fascia profonda e della tela sottocutanea di queste pelli. Per il diverso uso che se ne fa si è soliti distinguere le pelli a seconda della parte del corpo dell'animale da cui provengono. Si parla allora di pelli ventrali e pelli dorsali che si differenziano per le funzioni cui ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine pelliccia indica la pelle esterna, detta anche mantello o più raramente vello, di alcune specie di mammiferi che si presenta fittamente coperta di peli più o meno lunghi a seconda della specie. Questa in molte specie animali può essere separata con relativa facilità dai sottostanti strati carnosi dei muscoli grazie alle particolari caratteristiche della fascia profonda e della tela sottocutanea di queste pelli. Per il diverso uso che se ne fa si è soliti distinguere le pelli a seconda della parte del corpo dell'animale da cui provengono. Si parla allora di pelli ventrali e pelli dorsali che si differenziano per le funzioni cui ... pelliccia ( approfondimento) f sing (pl.: pellicce) (tessile) (abbigliamento) grande insieme di peli animali, vegetali o sintetici (araldica) smalto araldico che può essere utilizzato sia come metallo che come colore; con questo termine sono identificati l'armellino, il vaio e le loro varianti (per estensione) vestito fatto con il pelo di animali Sillabazione pel | lìc | cia Pronuncia IPA: /pel'litta/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo pellicia, aggettivo. femminile derivazione di pellis ossia "pelle" Parole derivate impellicciare, pellicciaio Sinonimi pelle, pellame, pelo, pelame, mantello, manto, vello

(per estensione) indumento, soprabito, mantello Termini correlati armellino, armellinato, contrarmellino, vaio, vaiato, controvaio, zibellino Alterati ( diminutivo ) pelliccetta, pellicciotto

pelliccetta, pellicciotto (accrescitivo) pellicciona, pelliccione Altre Definizioni con pelliccia; indumento; contestato; animalisti; Confezionano caldi indumenti; Indumento simile al maglione; Indumento simile a un maglione; Cerca altre soluzioni cruciverba

PELLICCIA

