La Soluzione ♚ Impressa nella Zecca La definizione e la soluzione di 7 lettere: Impressa nella Zecca. CONIATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Impressa nella zecca: Niceta Coniata, o Coniate, o Acominato (in greco bizantino: ta t; Chonai, 1155 circa – Nicea, 1217), è stato un politico, scrittore e storico bizantino, tra i più importanti della sua epoca. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Niceta Coniata, o Coniate, o Acominato (in greco bizantino: ta t; Chonai, 1155 circa – Nicea, 1217), è stato un politico, scrittore e storico bizantino, tra i più importanti della sua epoca. coniata f sing femminile di coniato Voce verbale coniata participio passato, femminile singolare di coniare Sillabazione co | nià | ta Pronuncia IPA: /ko'njata/ Etimologia / Derivazione vedi coniare Sinonimi (di moneta) stampata , impressa

stampata , impressa (senso figurato) (di parola) creata, inventata, foggiata , ideata Altre Definizioni con coniata; impressa; nella; zecca; Abbonda nella bagna cauda; Si abbassa nella spider; Legata ad Amore nella storia di Apuleio; Il punzone della Zecca;

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Impressa nella Zecca' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.