La Heather ex showgirl

Danese

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Giorgio Parisi (Roma, 4 agosto 1948) è un fisico italiano, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi. Fisico teorico dagli interessi di ricerca molto variegati, è noto per i suoi studi in teoria quantistica dei campi (soprattutto nell'ambito della cromodinamica quantistica), in meccanica statistica (in particolare, ma non soltanto, per i suoi studi sui vetri di spin) e per l'applicazione di quest'ultima a vari ambiti della teoria dei sistemi complessi.

Paris

(toponimo) Parigi

Francese

Nome proprio

Paris m

(toponimo) Parigi

Pronuncia

IPA: /pai/

Inglese

Nome proprio

Paris

(toponimo) Parigi

Sillabazione

Pa | ris

Pronuncia

IPA: /'pæ.s/

Lombardo

Nome proprio

Paris

(toponimo) Parigi

Pronuncia

IPA: /pa'ris/

Norvegese

Nome proprio

Paris

(toponimo) Parigi

Portoghese

Nome proprio

Paris

(toponimo) Parigi

Pronuncia

IPA: /p'i/

Romeno

Nome proprio

Paris

(toponimo) Parigi

Svedese

Nome proprio

Paris

(toponimo) Parigi

Tedesco

Nome proprio

Paris n

(toponimo) Parigi

Sillabazione

Pa | ris

Pronuncia

IPA: /pa'is/

Ascolta la pronuncia :

Turco

Nome proprio

Paris