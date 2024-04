La Soluzione ♚ Gli antichi municipi La definizione e la soluzione di 8 lettere: Gli antichi municipi. ARENGARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Gli antichi municipi: Il palazzo dell'Arengario è un edificio in stile Novecento costituito da due costruzioni gemelle situato in piazza del Duomo a Milano. Ospita il Museo del Novecento. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il palazzo dell'Arengario è un edificio in stile Novecento costituito da due costruzioni gemelle situato in piazza del Duomo a Milano. Ospita il Museo del Novecento. arringa f sing (pl.: arringhe) discorso di carattere ufficiale fatto ad un pubblico più o meno vasto, con l'intento di scaldarne gli animi e di stimolarne l'entusiasmo e la determinazione (diritto) discorso con cui un tutore legale o un magistrato espongono i propri elementi e argomentazioni durante la fase dibattimentale di un processo giudiziario Voce verbale arringa terza persona singolare dell'indicativo presente di arringare seconda persona singolare dell'imperativo presente di arringare Sillabazione ar | rìn | ga Pronuncia IPA: /ar'ringa/ Etimologia / Derivazione derivazione di arringare ( fonte Treccani); dall'italiano medievale aringo (o arringo ) "riunione di cittadini", dal gotico *hriggs, dal protogermanico *ring "assemblea, adunanza in circolo" Sinonimi allocuzione, concione, difesa, discorso, orazione, perorazione, predica, requisitoria, sermone, tirata

(ironico) filippica

Termini correlati arengario, arringare Varianti (antico) aringa Da non confondere con aringa Altre Definizioni con arengari; antichi; municipi; L antico palazzo municipale del Norditalia; L edificio delle adunanze; Antichi pallottolieri; Antichi calcolatori; Gli antichi della stirpe; Comandano nei Municipi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Gli antichi municipi

ARENGARI

A

R

E

N

G

A

R

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Gli antichi municipi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.