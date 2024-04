La Soluzione ♚ Glenn star del cinema La definizione e la soluzione di 5 lettere: Glenn star del cinema. CLOSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Glenn star del cinema: Glenda Veronica "Glenn" Close (Greenwich, 19 marzo 1947) è un'attrice statunitense. Considerata una delle migliori attrici della sua generazione, nel corso della sua carriera si è aggiudicata un cospicuo numero di riconoscimenti vincendo tra gli altri tre Golden Globe, tre Emmy Awards, due Screen Actors Guild Award e un Critics Choice Award. Detiene il record di attrice con più candidature (otto) ai Premi Oscar senza mai averne vinto uno ed è, insieme a Geraldine Page, Judi Dench e Cate Blanchett, la quarta attrice più candidata a questo premio. Ha ottenuto successo anche in diversi festival internazionali come il Festival del Cinema di ... Francese Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Glenda Veronica "Glenn" Close (Greenwich, 19 marzo 1947) è un'attrice statunitense. Considerata una delle migliori attrici della sua generazione, nel corso della sua carriera si è aggiudicata un cospicuo numero di riconoscimenti vincendo tra gli altri tre Golden Globe, tre Emmy Awards, due Screen Actors Guild Award e un Critics Choice Award. Detiene il record di attrice con più candidature (otto) ai Premi Oscar senza mai averne vinto uno ed è, insieme a Geraldine Page, Judi Dench e Cate Blanchett, la quarta attrice più candidata a questo premio. Ha ottenuto successo anche in diversi festival internazionali come il Festival del Cinema di ... close f sing femminile singolare di clos (araldica) detto della città cinta da mura Voce verbale close prima persona singolare del congiuntivo presente di clore terza persona singolare del congiuntivo presente di clore participio passato femminile singolare di clore Pronuncia IPA: /kloz/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi clos

(voce verbale) vedi clore Inglese Aggettivo close (comparativo closer, superlativo closest) (antico) chiuso (nell'inglese moderno generalmente rimpiazzato da closed) a close door - una porta chiusa (più comune a closed door) vicino my house is close to the sea - la mia casa è vicina al mare

- la mia casa è vicina al mare our destination is close, we'll be there in a few minutes - la nostra destinazione è vicina, saremo lì tra pochi minuti intimo, stretto a close friend - un amico stretto

- un amico stretto a close relationship - una relazione intima stretto, serrato, ravvicinato (per lo più in senso figurato) close combat - combattimento ravvicinato

- combattimento ravvicinato a close contest - una gara serrata, testa a testa (di carattere) chiuso, riservato, non comunicativo a close boy - un ragazzo chiuso fedele, letterale (rispetto a un originale) a close translation - una traduzione fedele (antico) difficile, arduo money is close to obtain - il denaro è difficile da ottenere (antico) conciso a close speech - un discorso conciso (araldica) attributo araldico che si applica alle ali degli uccelli rappresentate chiuse, o agli elmi che non mostrano il viso del cavaliere Sostantivo close sing (pl.: closes) fine, conclusione their relationship came to a painful close - la loro relazione è giunta ad una fine dolorosa (antico) terreno recintato (religione) , (architettura) sagrato (soprattutto di una cattedrale) (UK) strada senza uscita Verbo Transitivo close (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente closes, participio presente closing, passato semplice e participio passato closed) chiudere please, close the door - per favore, chiudi la porta

- per favore, chiudi la porta close your eyes - chiudi gli occhi concludere, finire, terminare to close a bargain - concludere una trattativa

- concludere una trattativa my performance will close the concert - la mia esibizione concluderà il concerto (militare) serrare to close the ranks - serrare i ranghi chiudere, circondare, avvolgere the mountains close the valley on three sides - le montagne chiudono la valle su tre lati Intransitivo close (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente closes, participio presente closing, passato semplice e participio passato closed) chiudersi the door closed with a crack - la porta si chiuse con uno schianto terminare, finire, concludersi the debate closed at six o'clock - il dibattito terminò alle sei Pronuncia (come verbo e come sostantivo nel senso di "fine, conclusione") (UK) IPA: /klz/ Ascolta la pronuncia (UK) : (US) IPA: /kloz/ Ascolta la pronuncia (US) :

(come aggettivo, e come sostantivo nel senso di "terreno recintato, sagrato") (UK) IPA: /kls/ (US) IPA: /klos/ Ascolta la pronuncia (US) :

Etimologia / Derivazione (come verbo e come sostantivo nel senso di "fine, conclusione") dal latino clausus , participio passato del verbo claudere ("chiudere") attraverso l'inglese antico clsan e l'inglese medio closen o clusen

, participio passato del verbo ("chiudere") attraverso l'inglese antico e l'inglese medio o (come aggettivo, e come sostantivo nel senso di "terreno recintato, sagrato") dal latino clausus, participio passato del verbo claudere ("chiudere") attraverso il francese clos Sinonimi (chiuso) closed

(vicino) near, nearby

(intimo) intimate

(fine, conclusione) end, conclusion

(chiudere) to shut

(concludere, terminare) to end, to finish, to terminate Parole derivate closing, closely, closeness, close up francese ( araldica ) Le guide de l'héraldique, di Claude Wensler - edito a Rennes nel 2002

inglese The Free Dictionary, edizione online Merriam-Webster, Versione on-line WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano Douglas Harper, Online Etymology Dictionary ( araldica ) A glossary of terms used in heraldry

La risposta a Glenn star del cinema

CLOSE

C

L

O

S

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Glenn star del cinema' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.