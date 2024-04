La Soluzione ♚ Si gioca a Wimbledon La definizione e la soluzione di 6 lettere: Si gioca a Wimbledon. TENNIS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si gioca a wimbledon: Il tennis è uno sport della racchetta che vede opporsi due o quattro giocatori (due contro due nella specialità del doppio) in un campo da gioco diviso in due metà da una rete alta 0,914 m al centro e 1,07 m ai lati. È considerato uno sport completo e armonico, sebbene fisicamente asimmetrico perché il braccio che impugna la racchetta viene usato più spesso dell'altro, che richiede ottime capacità fisiche (coordinazione, velocità e resistenza sulla distanza) e mentali (tecnica nei colpi, tattica, visione di gioco, riflessi e intuito). I giocatori utilizzano una racchetta da tennis, con lo scopo di colpire la pallina. In passato le ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il tennis è uno sport della racchetta che vede opporsi due o quattro giocatori (due contro due nella specialità del doppio) in un campo da gioco diviso in due metà da una rete alta 0,914 m al centro e 1,07 m ai lati. È considerato uno sport completo e armonico, sebbene fisicamente asimmetrico perché il braccio che impugna la racchetta viene usato più spesso dell'altro, che richiede ottime capacità fisiche (coordinazione, velocità e resistenza sulla distanza) e mentali (tecnica nei colpi, tattica, visione di gioco, riflessi e intuito). I giocatori utilizzano una racchetta da tennis, con lo scopo di colpire la pallina. In passato le ... tennis ( approfondimento) m inv (sport) sport che vede opposti due o quattro giocatori in un campo diviso in due metà da una rete alta circa un metro dal terreno, dove ogni giocatore deve colpire una palla con una racchetta cercando di non farla raccogliere dall'avversario (per estensione) complesso sportivo con svariati campi da tennis: Sillabazione tèn | nis Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione Forse dal francese tenez Citazione Parole derivate calcio-tennis, beach tennis, lawn tennis, tennistavolo, tennista Termini correlati (per estensione) net, battuta, doppio, dritto, rovescio, volè, out, scambio Iperonimi sport Altre Definizioni con tennis; gioca; wimbledon; Lo pratica Sinner; Uno sport con i set; Le coppie su cui si gioca; Lo gioca brutto il birbone; Gioca in casa a Ferrara; Nel tennis il più prestigioso è quello di Wimbledon; Il Pete vincitore di sette singolari di Wimbledon; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si gioca a Wimbledon

TENNIS

La risposta di 6 lettere per risolvere 'Si gioca a Wimbledon' è.