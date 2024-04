La Soluzione ♚ Il Gerry della TV La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il Gerry della TV. SCOTTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il gerry della tv: Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti (Camporinaldo, 7 agosto 1956), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore ed ex politico italiano. È considerato uno dei volti più noti di Mediaset, insieme a Paolo Bonolis e Maria De Filippi ed è considerato lo zio più famoso d'Italia con il soprannome Zio Gerry. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti (Camporinaldo, 7 agosto 1956), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore ed ex politico italiano. È considerato uno dei volti più noti di Mediaset, insieme a Paolo Bonolis e Maria De Filippi ed è considerato lo zio più famoso d'Italia con il soprannome Zio Gerry. scotti m pl plurale di scotto Sostantivo, forma flessa scotti m pl plurale di scotto Voce verbale scotti seconda persona singolare dell'indicativo presente di scottare prima persona singolare del congiuntivo presente di scottare seconda persona singolare del congiuntivo presente di scottare terza persona singolare del congiuntivo presente di scottare terza persona singolare dell'imperativo presente participio passato plurale di scuocere Sillabazione scòt | ti Etimologia / Derivazione vedi scottare vedi scuocere Sinonimi (aggettivo) troppo cotti, passati di cottura, stracotti

troppo cotti, passati di cottura, stracotti (sostantivo)compensi, contropartite Contrari (aggettivo) crudi, al sangue, al dente, duri Altre Definizioni con scotti; gerry; Gerry conduttore TV; Sforna gallette; Gerry della Tv; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il Gerry della TV

SCOTTI

S

C

O

T

T

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Il Gerry della TV' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.