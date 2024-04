La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un formaggio del Norditalia. GORGONZOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il gorgonzola (gorgonzoeula in lombardo, bërgonsola in piemontese) è un formaggio erborinato, prodotto in Italia dal latte intero di vacca. Si tratta di un formaggio DOP originario della provincia di Milano e le sue zone di produzione storiche sono le province di Milano, Como, Pavia e Novara. Quest'ultima ne è diventata nell'ultimo secolo la principale produttrice.Il gorgonzola prende il nome dall'omonima cittadina lombarda che gli ha dato i natali, nella quale si celebra ogni anno a settembre la Sagra del Gorgonzola.Con 4 732 715 forme, il Gorgonzola è il secondo formaggio DOP al mondo per produzione, dopo il Grana Padano, ed è il quinto ...

gorgonzola ( approfondimento) m inv

(gastronomia) formaggio a pasta molle di latte intero vaccino, originario della Lombardia occidentale, di colore bianco paglierino e con venature verdi dovute alla formazione di muffe in seguito a perforazione per favore, mi faccia un panino con dentro il gorgonzola

Sillabazione

gor | gon | zò | la

Pronuncia

IPA: /gorgon'dzla/

Etimologia / Derivazione

dal nome dell'omonima (Gorgonzola) città lombarda