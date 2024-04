La Soluzione ♚ Far penetrare a colpi La definizione e la soluzione di 10 lettere: Far penetrare a colpi. CONFICCARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Far penetrare a colpi: Il clafoutis, o clafouti, è un dolce cotto al forno composto da ciliegie nere annegate in una pasta simile a quella delle crêpes. È un dessert originario del Limosino. Il clafoutis si è diffuso nel XIX secolo. Il nome deriva dall'occitano clafotis, dal verbo "clafir" che significa riempire, sottinteso "di ciliegie". Secondo Alain Rey il nome del clafoutis proviene dall'incrocio del verbo latino "clavum figere" che significa "conficcare un chiodo" nel senso di riempire, e di un derivato in "eiz" del verbo "foutre", "mettere, ficcare". Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Il clafoutis, o clafouti, è un dolce cotto al forno composto da ciliegie nere annegate in una pasta simile a quella delle crêpes. È un dessert originario del Limosino. Il clafoutis si è diffuso nel XIX secolo. Il nome deriva dall'occitano clafotis, dal verbo "clafir" che significa riempire, sottinteso "di ciliegie". Secondo Alain Rey il nome del clafoutis proviene dall'incrocio del verbo latino "clavum figere" che significa "conficcare un chiodo" nel senso di riempire, e di un derivato in "eiz" del verbo "foutre", "mettere, ficcare". conficcare (vai alla coniugazione) di oggetti aguzzi, spingere, ficcare con decisione o irruenza all'interno di qualcosa fino a penetrarvi profondamente (senso figurato) inculcare fermamente un concetto, un'idea, una nozione, ecc. Sillabazione con | fic | cà | re Pronuncia IPA: /kofik'kare/ Etimologia / Derivazione composto di con e ficcare Sinonimi (un chiodo, un cuneo ecc.) ficcare, piantare, cacciare, configgere, incuneare, introdurre, incastrare, infilare, spingere

ficcare, piantare, cacciare, configgere, incuneare, introdurre, incastrare, infilare, spingere (nella mente) imprimere, fissare, scolpire Contrari (un chiodo, un cuneo ecc.) estrarre, cavare

estrarre, cavare (nella mente) cancellare, sradicare

