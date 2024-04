La definizione e la soluzione di 8 lettere: Evita la fermata al casello autostradale. TELEPASS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Telepass è un marchio registrato di proprietà di Mundys (di cui Telepass S.p.A. è licenziataria) atto a contraddistinguere un sistema di riscossione del pedaggio autostradale con l'utilizzo del telepedaggio, introdotto in Italia nel 1989 da Società Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. (oggi Telepass S.p.A.). Inizialmente installato sulla tratta tra Calenzano - Sesto Fiorentino e Firenze nord in via sperimentale, è stato installato in un primo tempo sull'Autostrada A1 nei caselli delle principali città italiane (Milano, Roma e Napoli) in occasione del Mondiale di calcio 1990, e in seguito l'implementazione si è estesa a tutti i ...

telepass ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) pagamento elettronico autostradale

Sillabazione

tè | le | pass

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

da tele- e dall' inglese pass