Un eccessiva corpulenza: L'obesità è una condizione medica caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo che può comportare effetti negativi per la salute con una conseguente riduzione dell'aspettativa di vita.Il termine deriva dal latino «obesitas», che indica lo stato di chi è grasso, grosso o paffuto, a sua volta derivato da «esum», participio passato di «edere» («mangiare»), con l'aggiunta del prefisso «ob» («per, a causa di»). L'uso del sostantivo «obesità» è documentato in italiano dal Settecento, mentre l'aggettivo «obeso» è anteriore (XVI secolo).Si tratta di una patologia tipica, anche se non esclusiva, delle società dette "del benessere". Sostantivo obesità ( approfondimento) f inv (medicina) eccesso patologico di grassi nell'organismo, molto spesso di origine alimentare L'obesità accresce il rischio di pressione arteriosa alta

Negli uomini l'obesità riguarda prevalentemente l'addome, nelle donne i fianchi

L'obesità è definita da un peso superiore del 30% a quello normale Sillabazione o | be | si | tà Pronuncia IPA: /obezi'ta/ Etimologia / Derivazione dal latino obesitas Pronuncia IPA: /obezi'ta/ Sinonimi grassezza, adiposità Contrari antiobesità, snellezza, gracilità, esilità Parole derivate obesiologo, pro-obesità, rischio obesità Termini correlati obeso, diabete, ipertensione Altre Definizioni con obesità; eccessiva; corpulenza; Affligge i corpulenti; Ostentano eccessiva sicurezza; Eccessiva fatica; Cerca altre soluzioni cruciverba

OBESITÀ

