La Soluzione ♚ Covate pigolanti La definizione e la soluzione di 7 lettere: Covate pigolanti. NIDIATE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Covate pigolanti: La tortora dal collare o tortora orientale o tortora eurasiatica (Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838) è un uccello della famiglia Columbidae, originario dell'Asia, ma che nel XX secolo ha avuto una forte espansione in Europa. Sostantivo Significato e Curiosità su: La tortora dal collare o tortora orientale o tortora eurasiatica (Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838) è un uccello della famiglia Columbidae, originario dell'Asia, ma che nel XX secolo ha avuto una forte espansione in Europa. nidiata f sing (pl.: nidiate) insieme di uccelli di un solo nido (per estensione) insieme di animali nati da uno stesso parto (senso figurato) insieme di bambini o figli di una sola famiglia (per estensione) insieme di persone Sillabazione ni | dià | ta Pronuncia IPA: /ni'djata/ Etimologia / Derivazione deriva da nidio Sinonimi (di uccellini) covata

covata (di animali) cucciolata, figliata

cucciolata, figliata (di bambini) figliolanza, prole Altre Definizioni con nidiate; covate; pigolanti; Covate; Gli uccellini che appartengono alla stessa covata; Cerca altre soluzioni cruciverba

NIDIATE

