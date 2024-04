La Soluzione ♚ Coraggiosi impavidi La definizione e la soluzione di 8 lettere: Coraggiosi impavidi. VALOROSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Coraggiosi impavidi: Justin e i cavalieri valorosi (Justin and the knights of Valour) è un film d'animazione del 2013 diretto da Manuel Sicilia. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Justin e i cavalieri valorosi (Justin and the knights of Valour) è un film d'animazione del 2013 diretto da Manuel Sicilia. valorosi m pl plurale di valoroso Sillabazione va | lo | ró | si Etimologia / Derivazione deriva da valoroso Citazione Sinonimi prodi, coraggiosi, audaci, animosi

esperti, competenti

forti, arditi, eroici, strenui, impavidi, intrepidi

capaci, abili, valenti, validi, provetti, preparati

eroi Contrari vigliacchi, vili, paurosi

incapaci, incompetenti, inabili

(antico) costosi Altre Definizioni con valorosi; coraggiosi; impavidi; Hanno dimostrato le loro virtù sul campo; Valorosi coraggiosi; Poco coraggiosi; Cerca altre soluzioni cruciverba

VALOROSI

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Coraggiosi impavidi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.