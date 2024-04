La Soluzione ♚ Fa conto supponi La definizione e la soluzione di 8 lettere: Fa conto supponi. PUTACASO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa conto supponi: Salvo Montalbano è un personaggio immaginario, letterario e televisivo, protagonista di una serie di romanzi polizieschi di Andrea Camilleri e delle serie televisive derivate. Montalbano è un commissario di polizia che svolge le sue funzioni nell'immaginaria cittadina di Vigata, sulla costa siciliana. I racconti sono caratterizzati dall'uso di un italiano fortemente contaminato da elementi della lingua siciliana e da un'ambientazione particolarmente curata, elementi ripresi anche nella trasposizione televisiva. Il nome Montalbano venne scelto da Camilleri in omaggio allo scrittore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán, ideatore di un altro ... Avverbio Significato e Curiosità su: Salvo Montalbano è un personaggio immaginario, letterario e televisivo, protagonista di una serie di romanzi polizieschi di Andrea Camilleri e delle serie televisive derivate. Montalbano è un commissario di polizia che svolge le sue funzioni nell'immaginaria cittadina di Vigata, sulla costa siciliana. I racconti sono caratterizzati dall'uso di un italiano fortemente contaminato da elementi della lingua siciliana e da un'ambientazione particolarmente curata, elementi ripresi anche nella trasposizione televisiva. Il nome Montalbano venne scelto da Camilleri in omaggio allo scrittore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán, ideatore di un altro ... putacaso Per caso, per ipotesi putacaso passo dalle tue parti, vengo a salutarti Sillabazione pu | ta | cà | so Pronuncia IPA: /,puta'kazo/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino putare Varianti puta caso Altre Definizioni con putacaso; conto; supponi; Avverbio che fa pensare; Come dire per ipotesi o per esempio; Si usavano un tempo per far di conto; Il versamento effettuato su un conto corrente bancario; Cosa di poco conto; Cerca altre soluzioni cruciverba

PUTACASO

