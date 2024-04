La Soluzione ♚ Comprende lo sterzo La definizione e la soluzione di 9 lettere: Comprende lo sterzo. AVANTRENO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Comprende lo sterzo: Nella meccanica delle automobili e di altri veicoli a ruote, l'avantreno è il sistema composto dalla ruota o dalle ruote anteriori e dai dispositivi di sospensione e di sterzo a esse connessi. Nelle automobili a trazione anteriore, questo sistema è collegato con quello della trasmissione. Sostantivo Significato e Curiosità su: Nella meccanica delle automobili e di altri veicoli a ruote, l'avantreno è il sistema composto dalla ruota o dalle ruote anteriori e dai dispositivi di sospensione e di sterzo a esse connessi. Nelle automobili a trazione anteriore, questo sistema è collegato con quello della trasmissione. avantreno ( approfondimento) m sing (pl.: avantreni) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) parte anteriore di un mezzo di trasporto a ruote, formata da una o più ruote anteriori e dai relativi sistemi di sterzo e di sospensione Sillabazione a | van | trè | no Etimologia / Derivazione da avanti e treno Contrari retrotreno Termini correlati treno Altre Definizioni con avantreno; comprende; sterzo; Comprende le ruote sterzanti dell automobile; Comprende voci d ogni timbro; L arcipelago che comprende Giava; Nelle automobili è freno o sterzo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Comprende lo sterzo

AVANTRENO

