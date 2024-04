La definizione e la soluzione di 10 lettere: Celebre romanzo di Victor Hugo. NOVANTATRÉ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo numerale

Significato e Curiosità su: Novantatré è l'ultimo romanzo scritto da Victor Hugo, pubblicato nel 1874. L'opera tratta di un particolare momento della Rivoluzione francese: il Terrore e nello specifico le Guerre di Vandea. L'intenzione dello scrittore era di creare una trilogia di libri concernenti la Rivoluzione francese, e questo romanzo doveva rappresentare il primo volume. È diviso in tre parti, non sempre in ordine cronologico; ciascuna parte racconta una storia diversa, per dare così ogni volta un diverso punto di vista della Rivoluzione.



novantatré ( approfondimento) 93 inv

(matematica) , (aritmetica) numero che viene dopo il novantadue e prima del novantaquattro; è tre volte trentuno

Sillabazione

no | vàn | ta | tré

Etimologia / Derivazione

composto da novanta e tre

Parole derivate

novantatreesimo

Termini correlati

novantadue, novantaquattro

Iperonimi