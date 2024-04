La Soluzione ♚ Calmati leniti La definizione e la soluzione di 6 lettere: Calmati leniti. SEDATI - SOPITI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Calmati leniti: Giacomo Sedati (Lanciano, 25 agosto 1921 – Roma, 7 gennaio 1984) è stato un politico e avvocato italiano, già ministro della Repubblica. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Giacomo Sedati (Lanciano, 25 agosto 1921 – Roma, 7 gennaio 1984) è stato un politico e avvocato italiano, già ministro della Repubblica. sedati m pl plurale di sedato Voce verbale sedati participio passato maschile plurale di sedare Sillabazione se | dà | ti Etimologia / Derivazione vedi sedare Sinonimi repressi, frenati, trattenuti, contenuti, controllati, soffocati, raffreddati, smorzati

(un dolore) calmati, leniti, placati, mitigati, alleviati, attutiti

calmati, leniti, placati, mitigati, alleviati, attutiti (di tumulto) fronteggiati

fronteggiati (letterario) pacati, sereni Contrari stimolati, incitati, aizzati

SEDATI

