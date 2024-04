La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il bibliotecario de Il nome della rosa. MALACHIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: La Profezia di Malachia (il cui titolo originale in latino è Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus) è un testo attribuito a san Malachia, arcivescovo di Armagh vissuto nel XII secolo, contenente 112 brevi motti in latino che descriverebbero i papi (compresi alcuni antipapi) a partire da Celestino II, eletto nel 1143.Dopo i motti, al termine della profezia, è presente un testo in latino che prevederebbe, durante il pontificato di un certo Petrus Romanus, la distruzione di una città dai sette colli e il giudizio finale.Sebbene non si sia certi dell'autore del documento, la tesi consolidata presso gli storici è che ...

Malachia ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile trentanovesimo libro dalla Bibbia i ultimo libro dall'Antico Testamento, composto di solo quattro capitoli ultimo dei profete minori dall'Antico Testamento

Sillabazione

ma | la | chì | a

Etimologia / Derivazione

Dall'ebraico (Malakhi). Significa "nunzio di Dio" che esprimeva il concetto di Angelo

Pronuncia

IPA: [ ma.la'ki.a ]