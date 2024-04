La Soluzione ♚ Ben spalmato di grasso La definizione e la soluzione di 4 lettere: Ben spalmato di grasso. UNTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ben spalmato di grasso: Unto Heinonen (25 dicembre 1946) è un compositore di scacchi finlandese. Ha composto problemi di tutti i generi, ma soprattutto con pezzi e/o regole eterodosse (Fairy). Nel 2004 ha ricevuto il titolo di Grande Maestro della composizione. Due suoi problemi: Aggettivo Significato e Curiosità su: Unto Heinonen (25 dicembre 1946) è un compositore di scacchi finlandese. Ha composto problemi di tutti i generi, ma soprattutto con pezzi e/o regole eterodosse (Fairy). Nel 2004 ha ricevuto il titolo di Grande Maestro della composizione. Due suoi problemi: unto m sing che è spalmato di grasso che è sporco di grasso di sostanza grassa da spalmare, "scivolosa" (per estensione) (senso figurato) qualità "setosa" al tatto, simile per "consistenza" a quella del miele (senso figurato) (per estensione) Messia: in religione monoteista Sostantivo unto m sing (religione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale unto participio passato di ungere Sillabazione ùn | to Pronuncia IPA: /'unto/ Etimologia / Derivazione dal latino unctum Sinonimi (con sostanze grasse) spalmato, cosparso, ingrassato, imburrato, oliato; sporco, impiastricciato, insudiciato, grasso, lubrificato, molto condito, oleoso, sudicio, untuoso

spalmato, cosparso, ingrassato, imburrato, oliato; sporco, impiastricciato, insudiciato, grasso, lubrificato, molto condito, oleoso, sudicio, untuoso ( senso figurato ) corrotto, comprato, pagato

corrotto, comprato, pagato (religione) consacrato, eletto

consacrato, eletto ( per antonomasia ) Gesù Cristo, Messia

Gesù Cristo, Messia untume, sostanza grassa, untuosità

(di alimenti) grasso, sugo, strutto, lardo Contrari pulito, smacchiato, sgrassato

(senso figurato) onesto, integerrimo Parole derivate bisunto, panunto Proverbi e modi di dire dare l'unto a qualcuno: lusingare una persona Altre Definizioni con unto; spalmato; grasso; Si credeva spargessero la peste; Si credeva che spargessero la peste; Fa medaglie sulla giacca; Grasso come certi bottini; Composto da grasso di maiale; Si perde accumulando grasso; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ben spalmato di grasso

UNTO

U

N

T

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Ben spalmato di grasso' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.