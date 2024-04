La Soluzione ♚ Assolve il peccatore La definizione e la soluzione di 5 lettere: Assolve il peccatore. PRETE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Assolve il peccatore: Il presbitero (dal greco antico: pesßteo, presbýteros, "più anziano"; dalla stessa parola greca, attraverso il latino presbyter, deriva anche il termine italiano prete) è nella Chiesa cattolica, nella Chiesa ortodossa e in altre Chiese cristiane, quello tra i ministri del culto che ha ricevuto, in una specifica ordinazione, il mandato di presiedere il culto, guidare la comunità cristiana e annunciare la parola di Dio. Un termine usato in modo equivalente, ma più generico, è sacerdote. Nella gerarchia cattolica il presbiterato è il secondo grado del sacramento dell'Ordine (che si articola, appunto, nei tre gradi del diaconato, del ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il presbitero (dal greco antico: pesßteo, presbýteros, "più anziano"; dalla stessa parola greca, attraverso il latino presbyter, deriva anche il termine italiano prete) è nella Chiesa cattolica, nella Chiesa ortodossa e in altre Chiese cristiane, quello tra i ministri del culto che ha ricevuto, in una specifica ordinazione, il mandato di presiedere il culto, guidare la comunità cristiana e annunciare la parola di Dio. Un termine usato in modo equivalente, ma più generico, è sacerdote. Nella gerarchia cattolica il presbiterato è il secondo grado del sacramento dell'Ordine (che si articola, appunto, nei tre gradi del diaconato, del ... prete ( approfondimento) m sing (pl.: preti) (religione) (cristianesimo) chi svolge funzioni religiose all'interno della chiesa cattolica Sillabazione prè | te Pronuncia IPA: /'prte/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino tardo presbyter, dal greco presbyteros, comparativo di presbys ossia "anziano" Sinonimi sacerdote, religioso, ecclesiastico, pastore, presbitero, ministro del culto, curato, parroco, celebrante, officiante

scaldaletto, trabiccolo Contrari laico Parole derivate arciprete, pretesco, pretessa, presbiterale Contrari spretato Proverbi e modi di dire un prete per campanile e una donna per camino: per evitare litigi in ogni ambiente deve comandare una sola persona

