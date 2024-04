La Soluzione ♚ L arresto dell emorragia La definizione e la soluzione di 8 lettere: L arresto dell emorragia. EMOSTASI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L arresto dell emorragia: L'emostasi (pronuncia corretta: /mo'stazi/; pronuncia accettabile: /e'mstazi/; dal greco aµstas, composto di aµa «sangue» e sts «stasi») è l'insieme di processi che permette di arrestare il sanguinamento, ovvero di trattenere il sangue in un vaso danneggiato, e al contempo di mantenere il sangue fluido in condizioni fisiologiche. È il risultato di un insieme di processi, cellulari e biochimici, ben regolati che hanno due diverse funzioni: mantenere il sangue allo stato liquido nei vasi normali e indurre la formazione del coagulo emostatico in presenza di danno vascolare. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'emostasi (pronuncia corretta: /mo'stazi/; pronuncia accettabile: /e'mstazi/; dal greco aµstas, composto di aµa «sangue» e sts «stasi») è l'insieme di processi che permette di arrestare il sanguinamento, ovvero di trattenere il sangue in un vaso danneggiato, e al contempo di mantenere il sangue fluido in condizioni fisiologiche. È il risultato di un insieme di processi, cellulari e biochimici, ben regolati che hanno due diverse funzioni: mantenere il sangue allo stato liquido nei vasi normali e indurre la formazione del coagulo emostatico in presenza di danno vascolare. emostasi ( approfondimento) f inv (fisiologia) (medicina) arresto di un'emorragia Sillabazione e | mò | sta | si Etimologia / Derivazione dal greco aµstas composto da aµa cioè "sangue" e sts ossia "stasi" Sinonimi emostasia Altre Definizioni con emostasi; arresto; emorragia; Battuta d arresto; Il tasto d arresto; Segnale stradale di arresto; Un colpo da emorragia; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L arresto dell emorragia

EMOSTASI

E

M

O

S

T

A

S

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'L arresto dell emorragia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.