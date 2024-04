La Soluzione ♚ Andarsene di soppiatto La definizione e la soluzione di 6 lettere: Andarsene di soppiatto. FILARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Andarsene di soppiatto: La Beretta 92 (conosciuta anche nelle varianti Mod. 96 e 98) è una pistola semi-automatica a chiusura geometrica con blocco oscillante di tipo Walther, camerata per le cartucce 9 mm Para, immagazzinate in un caricatore bi-filare (da cui il numero del modello, 9 e 2), progettata nel 1972 e costruita (dal 1975) nella Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, Italia. Sostantivo Significato e Curiosità su: La Beretta 92 (conosciuta anche nelle varianti Mod. 96 e 98) è una pistola semi-automatica a chiusura geometrica con blocco oscillante di tipo Walther, camerata per le cartucce 9 mm Para, immagazzinate in un caricatore bi-filare (da cui il numero del modello, 9 e 2), progettata nel 1972 e costruita (dal 1975) nella Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, Italia. filare m sing (pl.: filari) (botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Verbo Transitivo filare (vai alla coniugazione) lavorare una fibra tessile trasformandola in filato lavorare vari materiali riducendoli in filati lasciar colare qualcosa sotto forma di un filo sottile di liquido (marina) lasciar scorrere (regionale) in siciliano significa provarci con qualcuno o qualcuna che ti piace Intransitivo filare (vai alla coniugazione) scappare molto velocemente (ausiliare: essere) procedere con un'andatura molto veloce (ausiliare: essere) avere consequenzialità logica (ausiliare: essere) Discorso che fila. Sillabazione fi | là | re Pronuncia IPA: //fi'lare/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo filare ossia "ridurre in fili" che deriva da filum cioè "filo" Sinonimi linea, riga

serie, successione

dipanare, fare scorrere

(marina) disporsi

disporsi ( senso figurato ) intendersela, andare d’accordo; amoreggiare, fare il film, flirtare, intendersela

intendersela, andare d’accordo; amoreggiare, fare il film, flirtare, intendersela correre, fuggire, scappare

(di discorso, ragionamento) svolgersi logicamente, essere logico, scorrere

svolgersi logicamente, essere logico, scorrere ( di veicolo) procedere velocemente, viaggiare speditamente

procedere velocemente, viaggiare speditamente ( senso figurato ) volare; scappare, andarsene

volare; scappare, andarsene ( uso familiare) squagliarsela

squagliarsela ( familiare ) considerare, notare

considerare, notare tessere, intessere, ordire

(senso figurato) organizzare, comporre Parole derivate filatoio



Proverbi e modi di dire filare diritto

filare via

La risposta a Andarsene di soppiatto

FILARE

F

I

L

A

R

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Andarsene di soppiatto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.