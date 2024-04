La Soluzione ♚ Claude impressionista La definizione e la soluzione di 5 lettere: Claude impressionista. MONET Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Claude impressionista: Claude-Oscar Monet (Parigi, 14 novembre 1840 – Giverny, 5 dicembre 1926) è stato un pittore francese, considerato uno dei fondatori dell'impressionismo francese e certamente il più coerente e prolifico del movimento. I suoi lavori si distinguono per la rappresentazione della sua immediata percezione dei soggetti, in modo particolare per quanto riguarda la paesaggistica e la pittura en plein air. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Claude-Oscar Monet (Parigi, 14 novembre 1840 – Giverny, 5 dicembre 1926) è stato un pittore francese, considerato uno dei fondatori dell'impressionismo francese e certamente il più coerente e prolifico del movimento. I suoi lavori si distinguono per la rappresentazione della sua immediata percezione dei soggetti, in modo particolare per quanto riguarda la paesaggistica e la pittura en plein air. moneta f sing (obsoleto) (poetico) (raro) femminile di moneto Sostantivo moneta ( approfondimento) f sing (pl.: monete) (economia) (commercio) (finanza) oggetto metallico circolare di piccole dimensioni, dal valore finanziario simbolico Un tempo le monete valevano esattamente il proprio peso, ma oggi il valore dipende solitamente dal materiale impiegato per coniarle. (per estensione) (numismatica) oggetto utilizzato per scambi e transazioni anche con (senso figurato) Le conchiglie sono moneta di scambio per alcuni popoli isolani (per estensione) riferimento appunto ad un tipo di moneta: estera, nazionale o europea il passaggio di moneta , dalla lira e da altre monete all'euro, ha permesso di stabilire un cambiamento di prezzi in quasi tutto il mondo Sillabazione mo | né | ta Pronuncia IPA: /mo'neta/ Etimologia / Derivazione dal latino moneta, uno degli appellativi di Giunone, la quale soleva avvertire monere cioè "ammonire, avvisare", i Romani quando incombevano pericoli; pertanto moneta deriva dal tempio della dea attiguo alla zecca ove venivano coniate le monete romane Sinonimi banconota

( per estensione ) divisa, valuta

divisa, valuta denaro, soldi, contante, spiccioli, quattrini, Parole derivate cartamoneta, demonetizzare, monetario, smonetare Alterati ( diminutivo ) monetina

monetina ( spregiativo ) monetuccia

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Claude impressionista' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.