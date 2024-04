La Soluzione ♚ Una valle del Cuneese La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una valle del Cuneese. MAIRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una valle del cuneese: La Valle Maira (Val Màira in piemontese) è una valle alpina in provincia di Cuneo, prendendo il nome dal torrente Maira che la percorre nella sua lunghezza. Sostantivo Significato e Curiosità su: La Valle Maira (Val Màira in piemontese) è una valle alpina in provincia di Cuneo, prendendo il nome dal torrente Maira che la percorre nella sua lunghezza. canicola ( approfondimento) f inv (meteorologia) Periodo più caldo dell'anno, corrispondente al periodo in cui il sole ha lasciato da poco le costellazioni del Cane Minore e del Cane Maggiore (per estensione) caldo opprimente Sillabazione ca | ni | co | la Pronuncia IPA: /ka'nikola/ Etimologia / Derivazione derivato dal latino dies caniculares, derivato da canicula, diminutivo di canis, "cane", nome dato alla stella del Cane Maggiore Sirio, che in agosto sorge assieme al sole. Il termine è collegato anche al mito di Erigone e della cagnetta Maira Sinonimi calura, grande caldo, caldo estivo, solleone, afa, arsura, piena estate Contrari gelo, freddo intenso, pieno inverno Parole derivate canicolare Altre Definizioni con maira; valle; cuneese; Domina la Valle dei Templi; Valle tedesca con resti di uomini preistorici; La valle tedesca con i resti di uomini preistorici; Ottimo formaggio del Cuneese; Importante centro del Cuneese; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una valle del Cuneese

MAIRA

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Una valle del Cuneese' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.