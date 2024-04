La definizione e la soluzione di 10 lettere: Tormentare torturare. MARTORIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Umberto Bossi (Cassano Magnago, 19 settembre 1941) è un politico e giornalista italiano, già ministro, senatore ed europarlamentare, ora deputato della Repubblica, fondatore della Lega Nord, di cui è stato segretario federale fino al 2012 ed è attualmente presidente a vita; è stato anche Ministro delle Riforme per il Federalismo. È stato eletto per la prima volta al Senato nel 1987 (X legislatura); da ciò deriva il suo soprannome il Senatùr (lombardo per Senatore), usato soprattutto nel gergo giornalistico. Dal 1992 ha ricoperto per sette volte la carica di deputato (XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII e XIX) e un'altra volta quella di senatore ...

martoriare (vai alla coniugazione)

prostrare qualcuno

Sillabazione

mar | to | rià | re

Pronuncia

IPA: /marto'rjare/

Etimologia / Derivazione

da martorio che deriva dal latino tardo marturium

Sinonimi

martirizzare, seviziare, straziare, tormentare, torturare,

(senso figurato) affliggere, angariare, angustiare, opprimere, perseguitare, tribolare, vessare

Contrari

risparmiare, salvare,

(senso figurato) allietare, lasciare in pace, rendere felice









Parole derivate