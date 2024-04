La definizione e la soluzione di 11 lettere: Dà tepore alle estremità. SCALDAPIEDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il cane girarrosto è stata una razza canina da lavoro, oggi estinta, caratterizzata da gambe corte e corpo allungato, appositamente selezionata geneticamente ed allevata per correre all'interno di una ruota collegata ad un girarrosto per cuocere la carne. La razza è menzionata nel catalogo dei cani inglesi del 1576 con il nome di Turnespete (in lingua inglese il girarrosto è detto appunto turnspit). William Bingley, nelle Memoirs of British Quadrupeds (1809), parla anche di un cane impiegato per aiutare chef e cuochi. Era noto anche come cane da cucina, cane cuciniere, sottocane o "vernepator cur". Nella classificazione dei cani di Linneo ...

piedi ( approfondimento) m pl

plurale di piede segmento distale dell'arto inferiore del corpo umano

Sillabazione

piè | di

Etimologia / Derivazione

da piede

Citazione

Citazione

Sinonimi

(di animale) zampe, zoccoli, artigli

zampe, zoccoli, artigli ( per estensione ) basi, basamenti, sostegni, gambe

basi, basamenti, sostegni, gambe (di montagne) falde, pendici

Parole derivate

centopiedi, leccapiedi, millepiedi, piedipiatti, piedistalli, poggiapiedi, puliscipiedi, scaldapiedi, tirapiedi

Proverbi e modi di dire