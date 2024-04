La definizione e la soluzione di 6 lettere: Talia : commedia = Erato : x. POESIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La poesia è una forma d'arte che crea, con la scelta e l'accostamento di parole secondo particolari leggi metriche, un componimento fatto di frasi dette versi, in cui il significato semantico si lega al suono musicale dei fonemi. La poesia ha quindi in sé alcune qualità della musica e riesce a trasmettere concetti e stati d'animo in maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa, in cui le parole non sottostanno alla metrica. La lingua nella poesia ha una doppia funzione: - Vettore di significati - con contenuti sia informativi sia emotivi; - Vettore di suoni. Per svolgere efficacemente questa duplice funzione, la sintassi e ...

poesia ( approfondimento) f sing (pl.: poesie)

(letteratura) (poesia) arte di rendere note esperienze, emozioni e sentimenti con una composizione in versi (poesia) componimento in versi, scritto secondo regole e convenzioni metriche, ritmiche, ecc. e il cui contenuto ha carattere lirico, o epico (poesia) componimento in versi produzione poetica di un'epoca, di un movimento o di un autore caratterizzata da una certa affinità stilistica e di gusto la poesia rinascimentale ricchezza d'ispirazione, carattere poetico o suggestivo di un'opera o di una sua parte la poesia di un dipinto (per estensione) carattere suggestivo, commovente o delicato di qualcosa la poesia di un chiaro di Luna (senso figurato) capacità di provare sentimenti ed emozioni elevati (senso figurato) cosa immaginaria, irreale: illusione, fantasticheria, astrazione e tu vorresti vivere in questa poesia

Sillabazione

po | e | sì | a

Pronuncia

IPA: /poe'zia/

Etimologia / Derivazione

dal latino poesis, derivato dal greco ps, derivato a sua volta da p cioè " produrre, fare"

Sinonimi

carme, componimento (in versi), cantico, lirica, ode, poema, poemetto, versi, arte poetica,

( senso figurato ) armonia, bellezza, commozione, rime, canto, fascino, incanto, lirismo, purezza, suggestione

armonia, bellezza, commozione, rime, canto, fascino, incanto, lirismo, purezza, suggestione (di un’opera, un episodio, ecc.) ispirazione, estro,

ispirazione, estro, (senso figurato) evasione, astrazione, chimera, fantasticheria, idealità

Contrari

prosa

(senso figurato) realtà, quotidianità, materialità

Parole derivate

poeta, poetico, poema, poeticità

Varianti

(antico) (poetico) poesì

