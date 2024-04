La Soluzione ♚ Il suo simbolo è In La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il suo simbolo è In. INDIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il suo simbolo e in: L'indio è l'elemento chimico di numero atomico 49 e il suo simbolo è In. Questo metallo raro, malleabile e basso-fondente è chimicamente affine all'alluminio e al gallio ma più ancora allo zinco, i cui minerali sono la principale fonte di questo elemento. L'indio si usa principalmente per rivestire altri materiali con un film sottile che ha funzione lubrificante (durante la seconda guerra mondiale fu ampiamente usato per rivestire le bronzine degli aerei ad alte prestazioni). Sostantivo Significato e Curiosità su: L'indio è l'elemento chimico di numero atomico 49 e il suo simbolo è In. Questo metallo raro, malleabile e basso-fondente è chimicamente affine all'alluminio e al gallio ma più ancora allo zinco, i cui minerali sono la principale fonte di questo elemento. L'indio si usa principalmente per rivestire altri materiali con un film sottile che ha funzione lubrificante (durante la seconda guerra mondiale fu ampiamente usato per rivestire le bronzine degli aerei ad alte prestazioni). indio ( approfondimento) m sing (chimica) elemento chimico solido, facente parte del gruppo dei metalli del gruppo p, avente numero atomico 49, peso atomico 114,82 e simbolo chimico In (geografia) indigeno dell'America meridionale Sillabazione ìn | dio Pronuncia IPA: /'indjo/ Etimologia / Derivazione (chimica) dal latino scientifico Indium che deriva dall'inglese indigo cioè "indaco"

dal latino scientifico che deriva dall'inglese cioè "indaco" (popolazione) deriva da Indie Altre Definizioni con indio; simbolo; Aborigeno dell Amazzonia; Un indigeno dell Amazzonia; Il simbolo della cotangente; Il simbolo del centimetro; Il corno simbolo dell abbondanza;

INDIO

La risposta di 5 lettere per risolvere 'Il suo simbolo è In' è.