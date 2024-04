La definizione e la soluzione di 10 lettere: Riordina e incasella i documenti. ARCHIVISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un archivista è una persona addetta alle attività di ordinamento e gestione di un archivio, sia pubblico che privato o ecclesiastico. Professionalmente può essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione (un ente pubblico, per esempio) o di un'azienda che, per ragioni sostanzialmente commerciali, fiscali o di inventario, decida di tenere una lista ragionata delle transazioni e/o dei contratti stipulati con la clientela. Si occupa del Protocollo in entrata e in uscita, della classificazione dei documenti, della fascicolazione e dell'inventariazione. In Italia esiste anche la figura dell'archivista come libero professionista: egli ...

archivista m e f sing

(professione) chi lavora presso un archivio

Sillabazione

ar | chi | vì | sta

Pronuncia

IPA: /arki'vista/

Etimologia / Derivazione

da archivio