La Soluzione ♚ Ramazza La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ramazza. SCOPA Ramazza: La scopa è un popolare gioco di carte italiano, giocato con un mazzo di 40 carte con valori da 1 a 10. Il nome del gioco si riferisce al fatto che chi vince solitamente prende buona parte delle carte in gioco, quindi le "scopa" via. Sostantivo Significato e Curiosità su: La scopa è un popolare gioco di carte italiano, giocato con un mazzo di 40 carte con valori da 1 a 10. Il nome del gioco si riferisce al fatto che chi vince solitamente prende buona parte delle carte in gioco, quindi le "scopa" via. scopa ( approfondimento) f sing (pl.: scope) attrezzo munito di manico utilizzato per spazzolare, specie pavimenti (carte) gioco di carte napoletano (carte) nello stesso gioco, punto che si fa prendendo l'ultima carta rimasta in banco Voce verbale scopa terza persona singolare dell'indicativo presente di scopare seconda persona singolare dell'imperativo presente di scopare Sillabazione scò | pa Etimologia / Derivazione dal latino scopa ossia "ramoscello" Sinonimi (botanica) erica ramazza (regionale) granata Parole derivate scopazzo Termini correlati scopare, scopatura

ramazza

La risposta a Ramazza

SCOPA

S

C

O

P

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Ramazza' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.