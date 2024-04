La definizione e la soluzione di 5 lettere: Rainer Maria : scrisse le Elegie di Duino. RILKE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Rainer Maria Rilke, nome completo René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke (IPA: ['an ma'ia 'lk]; Praga, 4 dicembre 1875 – Les Planches, 29 dicembre 1926), è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo austriaco di origine boema. È considerato uno dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo. Autore di opere sia in prosa che in poesia, è famoso soprattutto per le Elegie duinesi (iniziate durante un soggiorno a Duino), i Sonetti a Orfeo e I quaderni di Malte Laurids Brigge.

abete ( approfondimento) m sing (pl.: abeti)

(botanica) albero di montagna delle conifere, sempreverde, con rami quasi orizzontali digradanti verso la cima (falegnameria) legno d'abete

Sillabazione

a | bé | te

Pronuncia

IPA: /a'bete/

Etimologia / Derivazione

dal tardo latino abetem, dal latino classico abies

Citazione

Parole derivate

abetino, abetaia

Termini correlati

albero di Natale

Iperonimi