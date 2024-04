La definizione e la soluzione di 5 lettere: Pungono e graffiano. SPINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Una spina è una rigida protuberanza, appuntita e spesso lacerante, che fuoriesce dalla superficie di numerose piante. È bene distinguere che le sottili e rigide punte aghiformi dei cactus sono in realtà foglie modificate e che le sporgenze più o meno grosse, carnose e acuminate di alcuni arbusti, come le rose, sono aculei. La presenza di spine assume quindi la funzione di regolare la traspirazione soprattutto in habitat aridi. Esse assumono anche una funzione difensiva verso gli attacchi dei predatori e benché, in generale, le spine siano un meccanismo di difesa passiva, in alcune specie possono essere vuote e contenere al loro interno ...

spine f pl

plurale di spina piante o rami spinosi

Sillabazione

spì | ne

Pronuncia

IPA: /'spine/

Etimologia / Derivazione

vedi spina

Sinonimi

(di vegetali) aculei

aculei ( senso figurato ) (nel fisico) dolori acuti, fitte, punture;

(nel fisico) dolori acuti, fitte, punture; (nella morale) pene, dolori, sofferenze, angosce, tormenti, affanni, preoccupazioni, assilli, crucci, chiodi

pene, dolori, sofferenze, angosce, tormenti, affanni, preoccupazioni, assilli, crucci, chiodi (di animali) aculei, pungiglioni, lische

aculei, pungiglioni, lische (elettronica) spinotti

spinotti (di botti) fori, cannelle

Proverbi e modi di dire

stare sulle spine: stare in ansia

Contrari