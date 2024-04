La Soluzione ♚ Punge i polpastrelli La definizione e la soluzione di 3 lettere: Punge i polpastrelli. AGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Punge i polpastrelli: Sostantivo Significato e Curiosità su ago ( approfondimento) (pl.: aghi) piccolo strumento di acciaio dalla forma sottile a allungata con un'estremità appuntita e l'altra dotata di un foro in cui far passare un filo utilizzato per cucire Ho sempre avuto paura che quando mia madre cuciva si pungesse con l'ago. (per estensione) oggetto dalla forma simile a un ago tenere sotto controllo l’ago della bilancia è utile per combattere l'ipertensione (per estensione) foglia dalla forma simile a un ago La strada era cosparsa di aghi di pino (medicina) (tecnologia) (ingegneria) attrezzo sottile a punta che si usa con la siringa per effettuare iniezioni Sillabazione à | go Pronuncia IPA: /'a.go/ Etimologia / Derivazione dal latino acus, da cui acuo Sinonimi (di strumenti) lancetta, indicatore

lancetta, indicatore (di api, vespe) pungiglione, aculeo Parole derivate agata, aghiforme, agoaspirato, agoaspirazione, agobiopsia, agocannula, agoninfissione, agucchiare, Termini correlati agopuntura Alterati (diminutivo) aghetto, aghino Proverbi e modi di dire cercare un ago nel pagliaio : difficilmente individuabile

AGO

