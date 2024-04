La Soluzione ♚ La provincia di Alba La definizione e la soluzione di 5 lettere: La provincia di Alba. CUNEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La provincia di alba: Cuneo (IPA: ['kuneo] ) (Coni in piemontese; IPA: ['kni]) è un comune italiano di 56 008 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia del Piemonte. La città è sorta presso la confluenza dei corsi d'acqua Stura e Gesso, su un "cùneo" la cui caratteristica conformazione ne ha ispirato il nome. Il nucleo più antico, e centro storico, è caratterizzato da un impianto a scacchiera che, partendo dal vertice dell'immaginario cuneo scorre lungo una via mediana che sbocca sull'ampia piazza Galimberti: la città fu infatti plasmata come cittadella militare antifrancese dai Savoia, ed è uno dei pochi capoluoghi dell'Italia settentrionale ad avere ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Cuneo (IPA: ['kuneo] ) (Coni in piemontese; IPA: ['kni]) è un comune italiano di 56 008 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia del Piemonte. La città è sorta presso la confluenza dei corsi d'acqua Stura e Gesso, su un "cùneo" la cui caratteristica conformazione ne ha ispirato il nome. Il nucleo più antico, e centro storico, è caratterizzato da un impianto a scacchiera che, partendo dal vertice dell'immaginario cuneo scorre lungo una via mediana che sbocca sull'ampia piazza Galimberti: la città fu infatti plasmata come cittadella militare antifrancese dai Savoia, ed è uno dei pochi capoluoghi dell'Italia settentrionale ad avere ... Cuneo ( approfondimento) (toponimo) (geografia) Capoluogo di Provincia, regione Piemonte in Italia Pronuncia Ascolta la pronuncia : Parole derivate cuneese Altre Definizioni con cuneo; provincia; alba; Una forma aerodinamica; Il solido fiscale; Celebre abbazia in provincia di Ferrara; Provincia del Veneto; La provincia di Amatrice; Dall alba al tramonto; Bagna Alba e Asti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La provincia di Alba

CUNEO

La risposta verificata di 5 lettere per risolvere 'La provincia di Alba' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.