La definizione e la soluzione di 7 lettere: Prescrizione ordine. COMANDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Comando (o ordine) – atto linguistico con funzione direttiva e forma di istruzione, indicazione, ordine da eseguire (ad esempio in ambito militare) Comando – dispositivo per il governo di un impianto o macchinario, manuale, automatico (vedi Controllo automatico) o semiautomatico Comando – in scienza dell'automazione, sinonimo di asservimento Comando – in informatica, istruzione fornita al processore in un linguaggio ad esso comprensibile Giovanni Comando (1746-1822) – artista italiano Comando militare (o semplicemente comando) – unità militare organizzativa sotto la responsabilità del comandante militare

comando ( approfondimento) m sing (pl.: comandi)

(linguistica) atto linguistico con funzione direttiva e forma di ordine da eseguire impartire un comando (storia) (politica) (diritto) (economia) autorità o potere di comandare, di dare ordini e di disporre, nonché l'incarico di chi dispone di tale potere, con le responsabilità conseguenti fu messo al comando delle operazioni

il generale ha il comando dell'esercito (militare) luogo fisico in cui risiedono e/o si riuniscono gli alti ufficiali delle forze armate il comando si trova nelle retrovie

devo portare dei documenti al comando (burocrazia) trasferimento temporaneo di un impiegato pubblico in un diverso ufficio o ente (meccanica) , (tecnologia) , (ingegneria) , (spesso al plurale) insieme degli strumenti, siano essi meccanici (come leve e pulsanti), manuali o elettronici che consentono di controllare e dirigere un apparecchio i comandi dell'elicottero

i comandi non rispondono (informatica) tasto, combinazione di tasti oppue serie di istruzioni testuali che consentono di inviare specifici ordini a un computer il comando "CTRL+ALT+Canc" consente di chiudere un'applicazione

interfaccia a riga di comando comando vocale: per alcuni elettrodomestici, tra cui alcuni televisori, come per internet, in alcuni motori di ricerca, è la possibilità di interagire con l'uso della voce e quindi della parola attraverso un microfono, per esempio per la normale ricerca sul web, con la digitazione informatica automatica scritta delle parole pronunciate, infatti riconosciute e rieditate sull'interfaccia grazie alla lettura del computer, appunto impartendo la ricerca parlando (sport) posizione di preminenza in una gara o competizione, prima posizione in una classifica sportiva la squadra è al comando della classifica

Voce verbale

comando

prima persona singolare dell'indicativo presente di comandare

Sillabazione

co | màn | do

Pronuncia

IPA: /ko'mando/

Etimologia / Derivazione

deriva da comandare dal latino commandare, formato da con- e mandare cioè "affidare, raccomandare"

Sinonimi

ordine, imposizione, intimazione, ingiunzione, disposizione, decreto; prescrizione

potere, governo, autorità, dominio, guida, impero, potestà

( burocrazia ) assegnazione provvisoria, trasferimento

assegnazione provvisoria, trasferimento ( meccanica ) dispositivo di controllo

dispositivo di controllo (sport) (di una classifica) primo posto, testa

Parole derivate