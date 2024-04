La Soluzione ♚ Palpita per Tristano La definizione e la soluzione di 6 lettere: Palpita per Tristano. ISOTTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Palpita per tristano: La Isotta Fraschini è stata una casa automobilistica italiana, attiva dal 1900 al 1949, particolarmente nota per la produzione di autovetture tra le più lussuose e prestigiose nella storia dell'automobile. I suoi motori equipaggiarono anche numerosi velivoli militari italiani. Nome proprio Significato e Curiosità su: La Isotta Fraschini è stata una casa automobilistica italiana, attiva dal 1900 al 1949, particolarmente nota per la produzione di autovetture tra le più lussuose e prestigiose nella storia dell'automobile. I suoi motori equipaggiarono anche numerosi velivoli militari italiani. Isotta ( approfondimento) f nome proprio di persona femminile Etimologia / Derivazione di origine incerta. Secondo una teoria deriverebbe da un nome germanico composto da isan "ferro", o da is "ghiaccio", e hildjo "battaglia". Altre Definizioni con isotta; palpita; tristano; Erano lussuose vetture: Fraschini; Amò Tristano; Musicò Tristano e Isotta; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Palpita per Tristano

ISOTTA

La risposta a Palpita per Tristano è ISOTTA e verificata di 6 lettere