La Soluzione ♚ Offendersi La definizione e la soluzione di 10 lettere: Offendersi. RISENTIRSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Offendersi: Stefano Pioli (Parma, 20 ottobre 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Milan. Da calciatore ha raggiunto i maggiori successi vestendo la maglia della Juventus, per la quale giocò dal 1984 al 1987 vincendo la Supercoppa UEFA 1984, la Serie A 1985-1986, la Coppa dei Campioni 1984-1985 e la Coppa Intercontinentale 1985; vinse anche la Serie C1 1983-1984 col Parma e la Serie B 1993-1994 con la Fiorentina. Da allenatore ha vinto la Serie A 2021-2022 con il Milan; ha inoltre raggiunto le finali di Coppa Italia 2014-2015, Supercoppa italiana 2015 con la Lazio, e di Supercoppa italiana 2022 con ... Verbo Intransitivo pronominale Significato e Curiosità su: Stefano Pioli (Parma, 20 ottobre 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Milan. Da calciatore ha raggiunto i maggiori successi vestendo la maglia della Juventus, per la quale giocò dal 1984 al 1987 vincendo la Supercoppa UEFA 1984, la Serie A 1985-1986, la Coppa dei Campioni 1984-1985 e la Coppa Intercontinentale 1985; vinse anche la Serie C1 1983-1984 col Parma e la Serie B 1993-1994 con la Fiorentina. Da allenatore ha vinto la Serie A 2021-2022 con il Milan; ha inoltre raggiunto le finali di Coppa Italia 2014-2015, Supercoppa italiana 2015 con la Lazio, e di Supercoppa italiana 2022 con ... risentirsi (vai alla coniugazione) aversene a male Sillabazione ri | sen | tìr | si Pronuncia IPA: /risen'tirsi/ Etimologia / Derivazione vedi risentire Sinonimi adirarsi, adombrarsi, impermalirsi, impermalosirsi, inalberarsiindignarsi, irritarsi, offendersi, protestare, reagire, reclamare, scattare, sdegnarsi, prendersela, Contrari riprendersi, riaversi, rimettersi

godere, gioire, rallegrarsi, compiacersi. esultare

tollerare, scusare, perdonare, calmarsi, acquietarsi, tranquillizzarsi



La risposta a Offendersi

RISENTIRSI

R

I

S

E

N

T

I

R

S

I

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Offendersi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.