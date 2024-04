La definizione e la soluzione di 9 lettere: È noto quello della trota di Schubert. QUINTETTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: In musica, il quintetto è un complesso musicale di cinque esecutori o una composizione musicale per tale organico. La combinazione con due viole è la più diffusa nella musica classica occidentale; esistono tuttavia casi in cui il quinto strumento è un contrabbasso, come nel quintetto op.77 di Antonín Dvorák. Mozart, autore di sei quintetti con due viole, è riconosciuto come il primo grande autore di quintetti, mentre un altro grande capolavoro è il quintetto in do maggiore (con due violoncelli) di Franz Schubert. Luigi Boccherini fu invece il maggior sostenitore del quintetto con due violoncelli.

(musica) composizione per cinque strumenti o persone

quin | tét | to

IPA: /kwin'tetto/

derivazione. di quinto

